Людмила Лузан и Ирина Федорив стали чемпионками мира по гребле на каноэ-двойке. Украинки лучше всех справились с дистанцией в 500 метров.

В итальянском Милане проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. Среди многих участниц соревнования были и украинки, которым удалось достичь успеха, сообщает 24 Канал.

По теме Украина на Олимпийских играх: сколько золотых медалей выиграли за годы независимости

Как выиграли украинки?

Девушки из Прикарпатья Людмила Лузан и Ирина Федорив торжествовали на каноэ-двойке. Спортсменки одержали победу в финальном заплыве на дистанции 500 метров.

Украинки с первых же метров оторвались от соперниц и удержали ее до самого конца дистанции. Лузан и Федорив преодолели дистанцию за 1:53,3 минуты. Позади остались канадки и испанки.

Результаты финального заплыва на каноэ-двойке на 500 метров:

Украина - 1:53,3 минуты Канада - 1:54,3 минуты Испания - 1:54,8 минуты

Для Лузан это уже второе чемпионство в этой дисциплине в рамках чемпионата мира. Дебютное украинка получила еще в 2021 году в Копенгагене.

Всего же у нее пять золотых наград чемпионата мира в карьере. А вот для Федорив эта медаль стала дебютной на Мундиале.