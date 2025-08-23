В Милане с 20 по 24 августа 2025 года проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В субботу, 23 августа, в рамках соревнований состоялись заплыв на дистанцию 500 метров.

Гребчица Людмила Лузан принесла еще одну медаль Украины на мундиале 2025 года. Наша спортсменка торжествовала на своей коронной дистанции, сообщает 24 канал.

Читайте также Первое "золото" для Украины: гребчица Лузан стала чемпионкой Европы-2025

Как Лузан выиграла "золото" ЧМ-2025?

Людмила Лузан находится в отличной форме. Украинская гребчица завершила финальную дистанцию со временем – 2:01,27 минуты, опередив канадскую спортсменку Кэти Винсент и испанку Марию Корберу.

Людмила Лузан (Украина) – 2:01,27

Кэти Винсент (Канада) – 2:02,5

Мария Корбера (Испания) – 2:04,73

Через час после победы в одиночке Лузан смогла завоевать еще одно "золото" на мундиале 2025 года по гребле на байдарках и каноэ. Людмила вместе с Ириной Федорив также выиграла заплыв на 200 метров.

Добавим, что на старте соревнований в Милане Людмила Лузан в двойке с Ириной Федорив завоевала золотую медаль на дистанции – 500 метров.

К слову. Для Людмилы Лузан шестую золотую награду в рамках чемпионатов мира. Также это "золото" стало третьим для украинской гребчицы на нынешнем мундиале.

У Людмилы Лузан остается еще один финал. В воскресенье, 24 августа, украинская гребчица выступит в одиночке на дистанции 200 метров.