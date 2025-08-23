У Мілані з 20 по 24 серпня 2025 року триває чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное. У суботу, 23 серпня, в межах змагань відбулись заплив на дистанцію 500 метрів.

Веслувальниця Людмила Лузан принесла ще одну медаль України на мундіалі 2025 року. Наша спортсменка тріумфувала на своїй коронній дистанції, повідомляє 24 канал.

Як Лузан виграла "золото" ЧС-2025?

Людмила Лузан перебуває у відмінній формі. Українська веслувальниця завершила фінальну дистанцію з часом – 2:01,27 хвилини, випередивши канадську спортсменку Кеті Вінсент та іспанку Марію Корберу.

Людмила Лузан (Україна) – 2:01,27

Кеті Вінсент (Канада) – 2:02,5

Марія Корбера (Іспанія) – 2:04,73

За годину після перемоги в одиночці Лузан змогла завоювати ще одне "золото" на мундіалі 2025 року з веслування на байдарках і каное. Людмила разом з Іриною Федорів також виграла заплив на 200 метрів.

Додамо, що на старті змагань у Мілані Людмила Лузан у двійці з Іриною Федорів завоювала золоту медаль на дистанції – 500 метрів.

До слова. Для Людмили Лузан шосту золоту нагороду в межах чемпіонатів світу. Також це "золото" стало третім для української веслувальниці на цьогорічному мундіалі.

У Людмили Лузан залишається ще один фінал. У неділю, 24 серпня, українська веслувальниця виступить в одиночці на дистанції 200 метрів.