На уровне с Магучих: украинская легкоатлетка установила невероятное достижение

Украинская скороходка Людмила Оляновская установила новый мировой рекорд в помещении на 5000 метров, впервые выйдя из времени 20 минут. Спортсменка преодолела дистанцию за 19 минут и 53 секунды.

На чемпионате Украины по легкой атлетике в Киеве Оляновская показала исторический результат среди женщин-скоходок. Ранее мировой рекорд принадлежал итальянке Элеоноре Гиорги, пишет Суспільне Спорт.

Смотрите также Магучих отказалась говорить о фото с россиянкой, из-за которого могла покинуть спорт

Что означает достижение Оляновской?

Людмила Оляновская в первом старте чемпионата преодолела дистанцию 5000 метров в манеже за 19 минут 53 секунды. Это новый мировой рекорд в помещении и первый в истории результат быстрее 20 минут в этой дисциплине.

Предыдущее мировое достижение, которое принадлежало итальянской атлетке Элеоноре Гиорги с 2014 года, Оляновская улучшила на 8 секунд.

После прохождения дистанции Людмила поделилась впечатлениями.

Что чувствовала на последнем круге? Это очень сильный результат – для девушки это космический результат. Я пойму, что это за результат, когда захочу его снова превзойти – я понимаю сколько надо будет сделать быстрых отрезков, сколько надо будет пролить пота, положить своего времени, чтобы снова выйти в манеж и его побить. А сейчас – я просто очень счастлива и довольна,

– рассказала Оляновская.

На уровне с Магучих

Этот рекорд делает Людмилу Оляновскую второй действующей украинской легкоатлеткой-рекордсменкой мира в активе.

Ранее Ярослава Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту с результатом 2,10 м в 2024 году.

Каким был прошлый сезон для Магучих?