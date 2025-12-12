Жду этого дня, – Хэмилтон откровенно высказался о завершении карьеры в Формуле-1

Уже завершился сумасшедший сезон Формулы-1 2025 года. Эта кампания стала одной из самых неудачных для Льюиса Хэмилтона из "Феррари", который впервые в карьере ни разу не попал на подиум.

Британский пилот высказался о том, планирует ли завершать карьеру в Формуле-1. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Motosport.

Завершит ли Хэмилтон карьеру?

Он отметил, что не планирует завершать карьеру на данный момент. Хэмилтон признался, что у него есть мечта в "королевских гонках" выиграть восьмой титул чемпиона мира.

Однако пилот "Феррари" признался, что есть вещи, которые его драютуть. По словам гонщика, это еженедельные спонсорские активности, фотосессии, а также интервью.

Я уже жду этот день, когда всех этих мероприятий не будет. По этому я точно не буду скучать, когда закончу выступления в Формуле-1,

– высказался Хэмилтон.

Отметим, что Хэмилтон недавно рассказал, чем планирует заниматься в ближайшее время.

Что сказал Хэмилтон после завершения сезона?

Пилот "Феррари" в комментарии пресс-службе Формулы-1 заявил, что он не думает о следующем году. Британец отметил, что пока 2026 года нет в его планах.

"Сейчас я думаю только о Рождестве, время с семьей, о том, чтобы быть здесь и сейчас и просто восстановиться", – высказался Хэмилтон.

