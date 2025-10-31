Менеджер Ломаченко пролил свет на бой против легендарного Пакьяо
- Менеджер Василия Ломаченко заявил, что украинский боксер не заинтересован в выставочном бою с Мэнни Пакьяо, поскольку уже завершил карьеру.
- Мэнни Пакьяо ранее подтвердил планы по подготовке к выставочному бою с Ломаченко, запланированного на декабрь 2025 года в США.
В середине октября 2025 года впервые появилась информация о неожиданном следующем бое Василия Ломаченко. Вроде бы украинский боксер, который уже повесил перчатки на гвоздь, подерется против легенды бокса.
Речь идет о выставочном поединке Василия Ломаченко против культового филиппинца Мэнни Пакьяо. Менеджер украинского экс-боксера Эгис Климас отреагировал на данную информацию о возможном поединке в прессе, пишет 24 Канал со ссылкой на Spin.ph.
Состоится ли бой Ломаченко – Пакьяо?
По его словам, Ломаченко вообще не интересен такой поединок. Василий закончил профессиональную карьеру боксера и занимается другими делами.
Нам это неинтересно, независимо от того, или это настоящий бой, или показательный. Василий завершил карьеру и занимается другими делами в своей жизни,
– заявил Климас.
Интересно, что ранее сам "Пак Мэн" в комментарии DAILY TRIBUNE подтвердил информацию о противостоянии с Ломаченко. Он сообщил, что идет процесс подготовки к выставочному бою, который якобы запланирован на декабрь 2025-го и состоится в США.
Что известно о статистике Ломаченко и Пакьяо?
19 июля 2025 года "Пак Мэн" вернулся в ринг после 4-летнего перерыва. Соперником Пакьяо стал Марио Барриос, а на кону стоял титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе. Боксеры провели полный 12-раундовый бой, в котором судьи насчитали ничью – 115:113 в пользу Барриоса и ничья 114:114 (дважды).
Это была уже третья ничья в карьере Мэнни. Всего за его спиной 73 боя – 62 победы (39 – нокаутом), 8 поражений и 3 мировые (данные BoxRec).
Что касается Ломаченко, то Василий официально попрощался с боксом в июне текущего 2025-го года. Сначала была информация, что причиной такого решения украинца стала травма спины. Однако 30 октября стала известна истинная причина ухода на пенсию Ломаченко. Василий в комментарии Fight News признался, что потерял мотивацию, поэтому закончил карьеру.