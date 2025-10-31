Менеджер Ломаченко пролив світло на бій проти легендарного Пак'яо
- Менеджер Василя Ломаченка заявив, що український боксер не зацікавлений у виставковому бою з Менні Пак'яо, оскільки вже завершив кар'єру.
- Менні Пак'яо раніше підтвердив плани щодо підготовки до виставкового бою з Ломаченком, запланованого на грудень 2025 року в США.
У середині жовтня 2025 року вперше з'явилась інформація про несподіваний наступний бій Василя Ломаченка. Начебто український боксер, який вже повішав рукавички на цвях, поб'ється проти легенди боксу.
Мова йде про виставковий поєдинок Василя Ломаченка проти культового філіппінця Менні Пак'яо. Менеджер українського ексбоксера Егіс Клімас відреагував на дану інформацію щодо можливого двобою у пресі, пише 24 Канал із посиланням на Spin.ph.
Читайте також Ломаченко продав розкішний будинок у США: скільки заробив колишній боксер
Чи відбудеться бій Ломаченко – Пак'яо?
За його словами, Ломаченку взагалі не цікавий такий поєдинок. Василь закінчив професійну кар'єру боксера та займається іншими справами.
Нам це нецікаво, незалежно від того, чи це справжній бій, чи показовий. Василь завершив кар'єру та займається іншими справами у своєму житті,
– заявив Клімас.
Цікаво, що раніше сам "Пак Мен" у коментарі DAILY TRIBUNE підтвердив інформація про протистояння із Ломаченком. Він повідомив, що триває процес підготовки до виставкового бою, який начебто запланований на грудень 2025-го та відбудеться у США.
Що відомо про статистику Ломаченка та Пак'яо?
19 липня 2025 року "Пак Мен" повернувся у ринг після 4-річної перерви. Суперником Пак'яо став Маріо Барріос, а на кону стояв титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі. Боксери провели повний 12-раундовий бій, у якому судді нарахували нічию – 115:113 на користь Барріоса та нічия 114:114 (двічі).
Це була вже третя нічия у кар'єрі Менні. Загалом за його спиною 73 бої – 62 перемоги (39 – нокаутом), 8 поразок та 3 мирові (дані BoxRec).
Щодо Ломаченка, то Василь офіційно попрощався із боксом у червні поточного 2025-го року. Спершу була інформація, що причиною такого рішення українця стала травма спини. Однак 30 жовтня стала відома справжня причина відходу на пенсію Ломаченка. Василь у коментарі Fight News зізнався, що втратив мотивацію, тому закінчив кар'єру.