Менеджер Ломаченко пролив світло на бій проти легендарного Пак'яо

У середині жовтня 2025 року вперше з'явилась інформація про несподіваний наступний бій Василя Ломаченка. Начебто український боксер, який вже повішав рукавички на цвях, поб'ється проти легенди боксу.

Мова йде про виставковий поєдинок Василя Ломаченка проти культового філіппінця Менні Пак'яо. Менеджер українського ексбоксера Егіс Клімас відреагував на дану інформацію щодо можливого двобою у пресі, пише 24 Канал із посиланням на Spin.ph.

Чи відбудеться бій Ломаченко – Пак'яо?

За його словами, Ломаченку взагалі не цікавий такий поєдинок. Василь закінчив професійну кар'єру боксера та займається іншими справами.

Нам це нецікаво, незалежно від того, чи це справжній бій, чи показовий. Василь завершив кар'єру та займається іншими справами у своєму житті,

– заявив Клімас.

Цікаво, що раніше сам "Пак Мен" у коментарі DAILY TRIBUNE підтвердив інформація про протистояння із Ломаченком. Він повідомив, що триває процес підготовки до виставкового бою, який начебто запланований на грудень 2025-го та відбудеться у США.

Що відомо про статистику Ломаченка та Пак'яо?