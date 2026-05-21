"Василий одолеет без проблем": Постол уверен в победе Ломаченко над обладателем титула IBF

Известный украинский боксер Виктор Постол поделился размышлениями о гипотетическом возобновлении карьеры Василия Ломаченко. Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе (до 63.5 килограммов) считает, что это имеет смысл.

На протяжении длительного времени и вплоть до завершения карьеры в 2024 году Василий Ломаченко считался одним из лидеров легкого веса (61.2 килограмма). В комментарии для 24 Канала шансы на успешное возвращение двукратного претендента на статус абсолюта оценил Виктор Постол.

К теме Ломаченко возвращается в ринг: легендарный тренер сделал громкое заявление о камбэке украинца

Что может ожидать Ломаченко по версии Постола?

Вокруг возможного возвращения Василия Ломаченко идет немало разговоров, среди которых звучат и конкретные фамилии соперников.

На днях британский инсайдер Майк Коппинджер в эфире ютуба DAZN Boxing заявил, что вероятным следующим соперником украинского спортсмена будет обладатель пояса IBF Эмануэль Наваррете. Журналист добавил, что выйти в ринг с Ломаченко может также чемпион по версии WBA Джервонта Дэвис.

Виктор Постол считает, что украинец, который не проводил официальных боев с мая 2024 года, имеет неплохие шансы на победу против этих оппонентов.

Видел в сети, что Василий возвращается и если он это выбрал, то почему бы и нет? Он хочет снова себя показать, порадовать зрителей. Если его оппонентом будет Наваррете – Василий одолеет без проблем. А вот если это будет Дэвис, то уже немного сложнее. Шансы где-то 50/50,

– отметил Постол.

Эксперт добавил, что длинный перерыв в выступлениях 38-летнего украинца не обязательно станет важным фактором.

Если Ломаченко за эти два года не поддерживал форму, это действительно скажется и Василию будет очень трудно. А если он находился в кондициях и выйдет с топовым боксером – Василий немного потеряет,

– заявил спикер.

О чем еще говорил Постол?

Боксер также осуществил детальный разбор предстоящего поединка Александра Усика против легенды кикбоксинга Рико Верховена.

Он считает, что по правилам бокса нидерландец не будет иметь больших шансов на успех против украинца. Об этом Постол заявил в комментарии для 24 Канала.

Что известно о Викторе Постоле?