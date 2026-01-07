"Он завидует Усику": знакомый Ломаченко раскрыл секрет экс-боксера

Василий Ломаченко на фоне общественного осуждения из-за несознательной гражданской позиции сузил круг общения до минимума. Бывший чемпион мира и его отец не воспринимают критику в свой адрес даже от давних приятелей.

Ломаченко болезненно реагируют на то, что Александр Усик достиг значительно большего, чем Василий, и является кумиром украинцев. Экс-боксер и его тренер Анатолий Ломаченко буквально завидуют когда-то другу и подопечному черной завистью, пишет 24 Канал со ссылкой на рассказ знакомого семьи, с которым анонимно общалось издание Чемпион.

Почему Ломаченко завидует Усику?

Василий быстрее Александра стал показывать высокие спортивные результаты и сначала имел более высокие гонорары на профи-ринге, чем уроженец Симферополя.

Однако ситуация изменилась коренным образом: Ломаченко потерял звание лучшего боксера мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring, проиграл все свои пояса Теофимо Лопесу, а затем не смог реализовать главный шанс карьеры в поединке за абсолюта против Дэвида Хейни.

Между тем Усик стал легендой: три титула абсолюта в двух весовых категориях, ни одного поражения на профи-ринге и космические гонорары, которые подняли его в топ-12 самых высокооплачиваемых спортсменов планеты по подсчетам Forbes.

Почему Ломаченко уже не имеет славы и популярности?

Свою роль сыграло и общественное мнение: пока Ломаченко продолжал носиться с "православным братством", поздравлять подписчиков в инстаграме с днем российской армии и публично демонстрировать приверженность русской церкви, Усик четко показал проукраинскую позицию. Один стал маргиналом и для многих предателем, другой героем.

Знакомый боксеров рассказывает, как Александр приехал на базу олимпийской сборной в Конча-Заспе и пообещал 100 тысяч долларов из личного кармана боксерам, которые смогут получить золото в Париже-2024. Ломаченко этот поступок разозлил: сам он не помогает молодым спортсменам даже на местном уровне и хочет, чтобы его имя само по себе приносило деньги.

Чем Ломаченко занимался после завершения карьеры?