Полуфиналиста Ролан Гаррос требуют дисквалифицировать за атаку на судью – видео инцидента

Во вторник, 3 июня, состоялись матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису. В одном из них Лоренцо Музетти встречался с Фрэнсисом Тиафо.

Итальянец одержал победу в четырех сетах со счетом 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Во время этого поединка произошел неприятный инцидент, антигероем которого стал победитель игры, сообщает 24 Канал.

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Что сделал Музетти во время матча

После очередного розыгрыша Музетти ударил ногой мяч и попал в линейную судью. Это возмутило не только болельщиков, но и Фрэнсиса Тиафо.

Итальянский теннисист сразу извинился, а рефери на вышке сделал теннисисту предупреждение. После этого поединок продолжился.

Как Музетти попал мячом в судью: смотрите видео

Несмотря на это, фанаты в соцсетях массово начали требовать дисквалифицировать спортсмена. Этого уже не произойдет и в постановлении, опубликованном Eurosport.It, объяснили почему.

В подобных случаях оцениваются не только действия игрока, но и последствия инцидента. Судьи признали, что основания для дисквалификации за "отягчающее обстоятельство" были, однако решили не идти на такой шаг, ведь удар не причинил судье вреда или боли.

Отметим, что похожая ситуация была на US Open-2020, когда Новак Джокович также попал мячом в судью. Тогда она упала от боли, ведь получила удар в шею, а серба дисквалифицировали.

Сравнение попаданий Музетти и Джоковича: смотрите видео

К слову. В полуфинале Лоренцо Музетти сыграет против Карлоса Алькараса. Их очное противостояние состоится 6 июня.

Напомним, что на Ролан Гаррос-2025 лучше всего из украинок выступила Элина Свитолина, которая дошла до четвертьфинала, где не смогла одолеть Игу Швентек.