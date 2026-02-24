Укр Рус
Скандал в НБА: экс-игрок Лейкерс избежал наказания за обвинения в насилии над сестрой
24 февраля, 19:34
2

Скандал в НБА: экс-игрок Лейкерс избежал наказания за обвинения в насилии над сестрой

Николай Брежицкий
Основные тезисы
  • Патрик Беверли избежал уголовной ответственности по обвинению в нападении на сестру из-за недостаточности доказательств.
  • Большое жюри округа Форт-Бенд отказало в выдвижении обвинений, закрыв дело, и Беверли выразил благодарность за поддержку и решение.

Экс-игрок НБА Патрик Беверли избежал уголовной ответственности по делу о нападении на сестру. Ему отказались выдвигать обвинения из-за недостаточности доказательств.

Бывший защитник Лейкерс и ряда других клубов НБА не будет привлечен к обвинению в деле о домашнем насилии. По сообщению Houston Chronicle, Беверли внес ясность в свою позицию после решения суда.

Что произошло?

В ноябре 2025 года в Техасе полиция задержала бывшего игрока НБА Патрика Беверли по подозрению в серьезном нападении на его 15-летнюю сестру во время "семейного конфликта".

Санкция предусматривала третью степень преступления – фелонию за нападение на члена семьи с препятствованием дыханию.

По данным ESPN, между Беверли и его сестрой возникла ссора после того, как она вернулась домой посреди ночи после встречи с парнем, что привело к физическому инциденту.

Решение суда и реакция на него

В феврале 2026 года большое жюри округа Форт-Бенд (штат Техас) вынесло так называемое "no-bill", то есть отказало в выдвижении обвинений, отметив недостаточность доказательств для судебного процесса, что фактически закрывает дело.

Адвокаты Беверли подчеркнули, что их подзащитный никогда не причинял вреда сестре, и поблагодарили жюри за решение. Сам Беверли заявил, что "ситуация сделала их семью сильнее" и поблагодарил за поддержку.

Поскольку уголовные обвинения не были выдвинуты, дело не дойдет до судебного разбирательства, и Беверли юридически освобожден от ответственности по этому делу.

Чем известен Патрик Беверли?

  • В сезоне 2008/2009 Беверли выступал в составе Днепра. Во время матча всех звезд УБЛ выиграл конкурс слэм-данков.
  • После этого были периоды карьеры в Греции и России. Со временем игрок вернулся на родину, присоединившись к Хьюстон Рокетс.
  • В 2022 году стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс, в составе которого провел один сезон. Сейчас баскетболист выступает в Греции за ПАОК.