Скандал в НБА: экс-игрок Лейкерс избежал наказания за обвинения в насилии над сестрой
- Патрик Беверли избежал уголовной ответственности по обвинению в нападении на сестру из-за недостаточности доказательств.
- Большое жюри округа Форт-Бенд отказало в выдвижении обвинений, закрыв дело, и Беверли выразил благодарность за поддержку и решение.
Экс-игрок НБА Патрик Беверли избежал уголовной ответственности по делу о нападении на сестру. Ему отказались выдвигать обвинения из-за недостаточности доказательств.
Бывший защитник Лейкерс и ряда других клубов НБА не будет привлечен к обвинению в деле о домашнем насилии. По сообщению Houston Chronicle, Беверли внес ясность в свою позицию после решения суда.
Что произошло?
В ноябре 2025 года в Техасе полиция задержала бывшего игрока НБА Патрика Беверли по подозрению в серьезном нападении на его 15-летнюю сестру во время "семейного конфликта".
Санкция предусматривала третью степень преступления – фелонию за нападение на члена семьи с препятствованием дыханию.
По данным ESPN, между Беверли и его сестрой возникла ссора после того, как она вернулась домой посреди ночи после встречи с парнем, что привело к физическому инциденту.
Решение суда и реакция на него
В феврале 2026 года большое жюри округа Форт-Бенд (штат Техас) вынесло так называемое "no-bill", то есть отказало в выдвижении обвинений, отметив недостаточность доказательств для судебного процесса, что фактически закрывает дело.
Адвокаты Беверли подчеркнули, что их подзащитный никогда не причинял вреда сестре, и поблагодарили жюри за решение. Сам Беверли заявил, что "ситуация сделала их семью сильнее" и поблагодарил за поддержку.
Поскольку уголовные обвинения не были выдвинуты, дело не дойдет до судебного разбирательства, и Беверли юридически освобожден от ответственности по этому делу.
Чем известен Патрик Беверли?
- В сезоне 2008/2009 Беверли выступал в составе Днепра. Во время матча всех звезд УБЛ выиграл конкурс слэм-данков.
- После этого были периоды карьеры в Греции и России. Со временем игрок вернулся на родину, присоединившись к Хьюстон Рокетс.
- В 2022 году стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс, в составе которого провел один сезон. Сейчас баскетболист выступает в Греции за ПАОК.