Игрок провел за национальную сборную Англии 85 матчей, был ее капитаном и внес свой вклад в победу на Кубке мира в 2003 году. Однако из-за финансовых затруднений он вынужден продавать свои награды, пишет 24 Канал.

Чемпион мира 2003 года – банкрот

В прошлом году Даллаглио был вынужден объявить себя банкротом из-за сотен тысяч фунтов, которые он задолжал налоговой службе. Регбист объяснял, что финансовые проблемы у него возникли после развода с женой.

Чтобы избавиться от долгового ига, спортсмен решил продать свои медали, в том числе награду за победу на чемпионате мира 2003 года. Тогда англичане обыграли в финале Австралию. Еще раз они были в финале в 2007-ом, но тогда уступили Южной Африке. Также в коллекции Даллаглио сразу четыре золотые медали Турнира шести наций.

Сколько денег просит регбист за медали

За главную награду своей жизни, золотую медаль чемпиона мира, Лоуренс Даллаглио хочет получить от коллекционеров от 50 000 до 80 000 фунтов. В 10 тысяч он оценил серебро Мундиаля-2007.

В целом все свои медали и индивидуальные награды регбист считает стоящими 180 тысяч в британской валюте. В случае успешной продажи на аукционе это хотя бы немного поможет ему уменьшить бремя долгов.