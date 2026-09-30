Гравець провів за національну збірну Англії 85 матчів, був її капітаном та долучився до здобуття перемоги на Кубку світу у 2003 році. Але під тиском фінансової скрути змушений розпродавати свої нагороди, пише 24 Канал.

Чемпіон світу 2003 року – банкрут

Даллагліо минулоріч був змушений визнати себе банкрутом через сотні тисяч фунтів, які він заборгував податковій службі. Регбіст пояснював, що фінансові негаразди в нього виникли після розлучення з дружиною.

Щоб позбутися боргового ярма, спортсмен вирішив продати свої медалі, включно з нагородою за перемогу на чемпіонаті світу 2003 року. Тоді англійці здолали у фіналі Австралію. Ще раз вони були у фіналі у 2007-ому, але тоді поступилися Південній Африці. Також у колекції Даллагліо одразу чотири золоті медалі Турніру шести націй.

Скільки грошей просить регбіст за медалі

За головну нагороду свого життя, золоту медаль чемпіона світу, Лоуренс Даллагліо хоче отримати від колекціонерів від 50 000 до 80 000 фунтів. У 10 тисяч він оцінив срібло Мундіалю-2007.

Загалом усі свої медалі та індивідуальні нагороди регбіст вважає вартими 180 тисяч у британській валюті. У разі успішного продажу на аукціоні це бодай трохи допоможе йому зменшити тягар боргів.