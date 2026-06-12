Чемпионат мира – 2026: таблица бомбардиров

На чемпионате мира, в котором участвуют 48 команд, многие футболисты уже хорошо известны болельщикам и демонстрируют высокое мастерство. В то же время есть и такие игроки, которые могут удивить и проявить себя с новой стороны в ходе этого турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 официально стартовал. Матчи радуют болельщиков голами на любой вкус, появляются первые претенденты на звание лучшего бомбардира турнира, передает 24 Канал.

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Кто отличился голами на чемпионате мира – 2026?

В первый игровой день чемпионата мира-2026 забитыми мячами отличились пять футболистов. По голу на свой счет записали О Хён Кю и Хван Ин Пом (оба – Южная Корея), Рауль Хименес, Хулиан Киньонес (оба – Мексика) и Ладислав Крейчи (Чехия).

По дополнительным показателям, лидером гонки бомбардиров является форвард Южной Кореи О Хён Кю. Футболист вышел на замену на 69-й минуте и провел на поле меньше игрового времени, чем другие авторы забитых мячей.

Таблица бомбардиров на чемпионате мира – 2026

О Хён Кю (Южная Корея) – 1,

Хван Ин Пом (Южная Корея) – 1,

Рауль Хименес (Мексика) – 1,

Хулиан Киньонес (Мексика) – 1,

Ладислав Крейчи (Чехия) – 1.