Уже в начале сентября сборная Украины по футболу начнет свой путь в отборе на чемпионат мира-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе будут Франция, Исландия и Азербайджан.

Уже этой осенью в гонке бомбардиров в нашей национальной команде может смениться лидер. 24 Канал напоминает, кто сейчас возглавляет рейтинг и на сколько голов отстает ближайший преследователь.

Кто является лучшим бомбардиром сборной Украины?

Уже четверть века пальму первенства удерживает Андрей Шевченко. Действующий глава УАФ стал лучшим бомбардиром сборной Украины 17 мая 2000 года, когда забил гол в ворота сборной Польши.

В конце концов легендарный форвард завершил выступления за "сине-желтых" после Евро-2012, имея в своем активе 48 забитых мячей. С тех пор к нему на близкое расстояние смог подобраться лишь один футболист – Андрей Ярмоленко.

Ветеран киевского Динамо пока отстает от своего бывшего одноклубника и тренера лишь на два гола. Правда, последний раз он отмечался взятием ворот за "сине-желтых" аж в сентябре 2023 года, когда забил в ворота Италии.

К слову. Тройку лучших бомбардиров сборной Украины замыкает Евгений Коноплянка. Он имеет в своем активе 21 гол.

Напомним, что первый матч в квалификации на ЧМ-2026 Украина проведет 5 сентября против Франции. Всего в течение осени будут сыграны все шесть поединков группового квалификационного раунда.