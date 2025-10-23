Топ-10 безумных голов Ярмоленко, которые сводили с ума фанатов сборной Украины
- Андрей Ярмоленко забил 46 мячей в 125 матчах за сборную Украины.
- По этому показателю вингер уступает лишь Андрею Шевченко (48).
Легенда сборной Украины Андрей Ярмоленко празднует свое 36-летие. Вингер стал ключевым игроком для национальной команды за последние 15 лет.
В 125-ти матчах Ярмоленко забил 46 голов в футболке "сине-желтых". Это чуть не позволило ему побить рекорд результативности за сборную Украины, сообщает 24 Канал.
Лучшим голеадором сборной является Андрей Шевченко с 48 мячами. Однако у Ярмоленко еще есть время догнать действующего главу УАФ. Зато Андрей Николаевич может похвастаться немалым количеством ярких мячей в футболке сборной. Вспомним топ-десятку из них.
10. Турция (2 сентября 2017 года)
Украина неудачно выступала в отборе на ЧМ-2018, но домашняя игра с турками стала светлым пятном для команды Шевченко. Наша команда выиграла 2:0 и оба мяча оформил именно Ярмоленко. Особенно классным стал второй, где Андрей после передачи с фланга хитро убрал оппонента и расстрелял кипера.
Как Ярмоленко нокаутировал Турцию: смотреть видео
9. Польша (11 октября 2013 года)
Одной из самых любимых сборных Андрея стала Польша, которой он забил в обоих матчах отбора на ЧМ-2014. Пока же вспомним единственный гол в харьковском матче, где вингер умело принял мяч после навеса с фланга и оставил не у дел вратаря.
Ярмоленко принес победу над Польшей: смотреть видео
8. Шотландия (1 июня 2022 года)
Это был первый матч сборной Украины с начала полномасштабной войны. Наша команда смогла сломать шотландцев в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, а один из голов Ярмола забил после суперасиста Малиновского и красивого "черпачка" через вратаря.
Ярмоленко забил Шотландии: смотреть видео с 01:30
7. Финляндия (9 октября 2021 года)
Дальние удары всегда были сильной стороной Андрея Николаевича. В выездном матче отбора на ЧМ-2022 он вовремя это продемонстрировал, нанеся классный выстрел из-за пределов штрафной площади под стойку. "Сине-желтые" в итоге выиграли 2:1.
Как Украина одолела Финляндию: смотреть гол Ярмоленко с 11:30
5-6. Люксембург (15 ноября 2014 года)
Лучшим матчем Ярмоленко за сборную можно назвать выездную игру против Люксембурга в рамках отбора на Евро-2016. Встреча складывалась непросто для команды Фоменко.
Однако Андрей сумел оформить хет-трик и принести нам победу. Второй и третий мячи вингера стали особым украшением и наслаждением для эстетов. Такие изящные закрученные удары под стойку стали фирменными для Ярмоленко.
Андрей оформил хет-трик Люксембургу: смотреть видео
4. Словения (14 ноября 2015 года)
За свою историю Украина лишь дважды успешно проходила стыковые матчи. Первый такой случай – выигрыш у Словении в рамках квалификации Евро-2016. Ярмоленко забил в обеих играх, но крутым стал гол дома. Насколько же вингер эффектно убрал защитника балканцев и пробил точно в дальний угол.
Ярмоленко открыл счет против Словении: смотреть видео
3. Польша (22 марта 2013 года)
О второй игре против Польши в отборе на ЧМ-2014 мы упоминали выше. А на выезде Украина также выиграла, причем более уверенно (3:1). Ярмоленко же зажег в первом тайме, красиво качнув оппонента и поразив дальнюю "девятку" ворот Кадры.
Супергол Ярмолы в ворота поляков: смотреть видео
2. Швейцария (3 сентября 2020 года)
После ковидного локдауна сборная Украины удачно стартовала в элитном дивизионе Лиги наций, обыграв дома Швейцарию (2:1). Ярмоленко же порадовал фанатов крутым голом пяткой после прострела от Тымчика.
Красивый гол пяткой в ворота Швейцарии: смотреть видео
1. Нидерланды (13 июня 2021 года)
Наиболее памятный гол Ярмоленко за сборную случился на чемпионате Европы-2020, который де-факто проходил в 2021 году. Андрей помог нашей сборной отыграться со счета 0:2.
Вингер тогда еще Вест Хэма в фирменном стиле сместился с фланга в центр и от души ударил на воротничок Стекеленбургу. Мяч под перекладину залетел в ворота "оранжевых". Позже Яремчук восстановил паритет в игре, но все же гол Думфриса под занавес матча оставил нашу команду без очков.
Невероятный мяч Ярмоленко на Евро-2020: смотреть видео