Удар "Иван" от Усика претендует на нокаут года

В пятницу, 30 января, в Нью-Йорке состоится церемония награждения The Ring Awards. Авторитетное издание будет награждать боксеров, определяя победителей 2025 года в восьми номинациях.

На одну из них есть и претендент из Украины. Приятное признание может получить Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Кто является конкурентом Усика на награду?

Украинец оказался в пятерке номинантов на награду "Нокаут года". Он нанес его в июле в реванше против Даниэля Дюбуа в Лондоне.

В том поединке на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира. Александр эффектно его добыл в пятом раунде.

Сначала Усик отправил Дюбуа в нокдаун. Британец смог подняться, но уже в следующей атаке украинский чемпион нокаутировал британца мощным левым хуком.

Полный список номинантов на награду "Нокаут года":

Фабио Уордли – нокаут в 10 раунде в бою против Джастиса Хуни

Брайан Норман-младший – нокаут в 5 раунде против Джина Сасаки

Александр Усик – нокаут в 5 раунде против Даниэля Дюбуа

Джесси Родригес – нокаут в 10 раунде против Фернандо Мартинеса

Фрэнк Мартин – нокаут в 4 раунде против Рансеса Бартелеми



Претенденты на нокаут года / Изображение The Ring

Интересно. Усик после боя с Дюбуа признавался, что дал своему удару специальное название. Он назвал его именем Иван, объяснив, что это значит.

Отметим, что на прошлой церемонии журнал The Ring признал украинца лучшим боксером года.

Что известно о планах Усика?

Александр после той победы над Дюбуа больше не выходил на ринг. Он отказался от защиты пояса WBO и сейчас проводит время с семьей.

Свой следующий поединок украинец планирует провести против Деонтея Уайлдера. На кону будет стоять чемпионский пояс WBC.

Ожидается, что они могут подраться 11 июля во время мегашоу бокса в Сан-Франциско. Там организаторы хотят установить мировой рекорд.

Напомним, что накануне была объявлена десятка лучших боксеров независимо от весовой категории от ESPN. Рейтинг возглавил именно украинский чемпион.