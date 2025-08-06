Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа стал трехкратным абсолютным чемпионом мира. Однако по версии авторитетного портала BoxRec рейтинг лучших боксеров Украины возглавляет другая легенда.

Рейтинг лучших боксеров по версии BoxRec формируется автоматически. Сложный алгоритм учитывает количество поединков, силу соперника, а также результаты боев, пишет 24 Канал.

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Кто самый сильный боксер Украины?

Первую позицию в престижном рейтинге самых сильных украинских боксеров занимает Владимир Кличко. "Доктор Стальной Молот" провел на профессиональном ринге 69 поединков, в которых одержал 64 победы, в том числе 53 нокаутом. В пяти боях легендарный боксер потерпел поражения.

Вторую строчку занимает его старший брат – Виталий. Нынешний мэр Киева боксировал на профи-ринге с 1996 по 2012 год. Кличко-старший одержал 45 побед, из них 41 – нокаутом. В двух боях против Криса Берда и Леннокса Льюиса украинец потерпел поражения.

Лишь на третьем месте в рейтинге лучших находится Александр Усик. Трехкратный абсолютный чемпион мира еще ни разу не знал горечи поражений. За период с 2013 по 2025 год уроженец Симферополя одержал 24 победы.

В пятерку лучших украинских боксеров также попали экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и обладатель титула WBO в первом среднем весе Сергей Дзиндзирук.

Из активных боксеров стоит отметить 8-е место Виктора Постола, 9-ю строчку Александра Гвоздика и 11-е место Сергея Деревянченко.

Топ-10 лучших украинских боксеров

Интересно, что мировой рейтинг лучших боксеров по версии BoxRec возглавляет Шугар Рэй Робинсон, который выступал в семи весовых категориях и провел 199 боев на профи-ринге.

Ранее мы рассказывали об украинском чемпионе, который бросил вызов Александру Усику.