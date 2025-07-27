Тренер ПСЖ пообщался с Забарным по поводу трансфера
- Илья Забарный провел разговор с тренером ПСЖ, Луисом Энрике, но трансфер еще не завершен из-за финансовых разногласий.
Английский клуб оценивает Забарного в 70 миллионов евро, и несколько предложений от ПСЖ были отклонены, что временно приостановило переговоры.
История с потенциальным переходом Ильи Забарного во французский гранд все еще далека от завершения. Стороны никак не могут достичь четких договоренностей по трансферу украинца.
Защитник сборной Украины Илья Забарный близок к переходу в ПСЖ. Главный тренер парижан Луис Энрике уже провел личный разговор с футболистом Борнмута, пишет 24 Канал со ссылкой на Paristeamfr.
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Забарный провел разговор с тренером ПСЖ
Луис Энрике лично пообщался с игроком Борнмута и Забарный положительно отреагировал на возможность работать под его руководством.
Впрочем, сделка пока не завершена. Английский клуб оценивает своего ключевого защитника примерно в 70 миллионов евро, а несколько предыдущих предложений от ПСЖ уже были отклонены. По некоторым данным, парижане даже временно прекратили переговоры.
Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, в которых он отметился одной результативной передачей.
Напомним, что трансфер украинца в ПСЖ под угрозой срыва также из-за присутствия россиянина Матвея Сафонова.