Тренер ПСЖ пообщался с Забарным по поводу трансфера

История с потенциальным переходом Ильи Забарного во французский гранд все еще далека от завершения. Стороны никак не могут достичь четких договоренностей по трансферу украинца.

Защитник сборной Украины Илья Забарный близок к переходу в ПСЖ. Главный тренер парижан Луис Энрике уже провел личный разговор с футболистом Борнмута, пишет 24 Канал со ссылкой на Paristeamfr.

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Забарный провел разговор с тренером ПСЖ

Луис Энрике лично пообщался с игроком Борнмута и Забарный положительно отреагировал на возможность работать под его руководством.

Впрочем, сделка пока не завершена. Английский клуб оценивает своего ключевого защитника примерно в 70 миллионов евро, а несколько предыдущих предложений от ПСЖ уже были отклонены. По некоторым данным, парижане даже временно прекратили переговоры.

Справка. В сезоне-2024/2025 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, в которых он отметился одной результативной передачей.

Напомним, что трансфер украинца в ПСЖ под угрозой срыва также из-за присутствия россиянина Матвея Сафонова.