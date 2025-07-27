Захисник збірної України Ілля Забарний близький до переходу в ПСЖ. Головний тренер парижан Луїс Енріке вже провів особисту розмову з футболістом Борнмута, пише 24 Канал з посиланням на Paristeamfr.

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Забарний провів розмову з тренером ПСЖ

Луїс Енріке особисто поспілкувався з гравцем Борнмута і Забарний позитивно відреагував на можливість працювати під його керівництвом.

Втім, угода поки не завершена. Англійський клуб оцінює свого ключового оборонця приблизно у 70 мільйонів євро, а кілька попередніх пропозицій від ПСЖ уже були відхилені. За деякими даними, парижани навіть тимчасово припинили переговори.

Довідка. В сезоні-2024/2025 Ілля Забарний провів 39 матчів на клубному рівні, у яких він відзначився однією результативною передачею.

Нагадаємо, що трансфер українця у ПСЖ під загрозою зриву також через присутність росіянина Матвія Сафонова.