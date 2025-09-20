В ночь с 19 на 20 сентября в Орландо состоялось шоу бокса. Во время этого события свой бой провел 46-летний Луис Ортис Ортис.

Опытный кубинец сражался с американцем Филиппом Пенсоном. Несмотря на почтенный возраст, он одержал очень уверенную победу, сообщает 24 Канал.

Как Ортис эффектно вернулся на ринг?

Скандальный ветеран со старта продемонстрировал, что является лучшим бойцом. Он устроил настоящий мастер-класс, который длился меньше, чем три минуты.

Луис Ортис остановил оппонента уже в первом раунде. Кубинец дважды отправлял оппонента на настил ринга, после чего свалил с ног и в третий раз, но на этот раз Пенсон не поднялся вовремя, поэтому рефери зафиксировал нокаут.

Как Ортис нокаутировал Пенсона: смотрите видео

К слову. Для Ортиса это был второй бой за последние три года. В январе 2024 года он также в первом раунде нокаутировал колумбийца Франсиско Кордеро.

Отметим, что недавно кубинец в интервью для молдавского боксера Виктора Ялимова заявил, что имеет амбициозные планы. Он готов провести бой со звездным Мозесом Итаумой, но считает, что команда британца его боится.

Сам Итаума публично заявил, что готов боксировать со мной, но ему дают легких боксеров. Говорят, что Кинг-Конг уже старый, они знают, что я для них опасен. Говорят, что я "старик". Тогда почему не подписывают со мной контракт? У меня есть имя в боксе, а ему дают неизвестных боксеров,

– сказал Ортис.

Интервью Ортиса с Ялимовым: смотрите видео

Что известно о Луисе Ортисе?