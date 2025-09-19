Сейчас многие эксперты считают, что ему ни один современный боец не способен навязать равную борьбу и сравнивают со звездами прошлого. Своим мнением относительно украинского чемпиона поделился и Леннокс Льюис, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing News.

Какую битву Усика хотел бы увидеть Льюис?

Бывший абсолютный чемпион мира отдал должное уровню Александра Усика. Он заявил, что хотел бы увидеть бой, в котором украинец разделил бы ринг с легендарным Эвандером Холифилдом.

"Они оба обладают уникальными боксерскими способностями. Александр Усик имеет то движение, ту грань, когда он рядом, но очень неуловимый. К тому же можно подумать, что у него нет сил, но они есть, и это был бы один из лучших поединков в мире.

У обоих есть свои преимущества, у обоих хорошая оборона, хорошая работа ног, и они в одной весовой категории в том смысле, что оба поднялись с крузервейта. Это был бы замечательный бой", – заявил Льюис.

К слову. Накануне был обновлен рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Впервые с мая 2024 года в нем сменился лидер.

Напомним, что ранее Шеннон Бриггс в комментарии для Seconds Out сравнивал Усика и Холифилда. Он рассказывал, какое главное отличие между ними.

"Усик просто другой боксер. Бойцы сейчас другие, раньше все полагались на мастерство, а сейчас главное физическая подготовка и выдержка. Ты мог быть ловким в течение четырех, пяти, шести, семи раундов, но Холифилд был машиной, он мог оказывать на тебя давление и доводить дело до конца.

Сейчас все по-другому. В 12-м раунде Усик такой же сильный, как и в первом. Он наносит удары, будто это был первый раунд. Никто другой этого не делал, не мог этого сделать в истории бокса", – сказал Бриггс.

Что известно о боксерском наследии Усика и Холифилда?