Наразі чимало експертів вважають, що йому жоден сучасний боєць не здатен нав'язати рівну боротьбу та порівнюють з зірками минулого. Своєю думкою щодо українського чемпіона поділився й Леннокс Льюїс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News.
Читайте також На чемпіонському поясі Кроуфорда побачили матюки: що означає суперечливий підпис
Яку битву Усика хотів би побачити Льюїс?
Колишній абсолютний чемпіон світу віддав належне рівню Олександра Усика. Він заявив, що хотів би побачити бій, в якому українець розділив би ринг з легендарним Евандером Холіфілдом.
"Вони обидва володіють унікальними боксерськими здібностями. Олександр Усик має той рух, ту межу, коли він поруч, але дуже невловний. До того ж можна подумати, що в нього немає сил, але вони є, і це був би один із найкращих поєдинків у світі.
В обох є свої переваги, в обох хороша оборона, хороша робота ніг, і вони в одній ваговій категорії в тому сенсі, що обидва піднялися з крузервейту. Це був би чудовий бій", – заявив Льюїс.
До слова. Напередодні було оновлено рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Вперше з травня 2024 року в ньому змінився лідер.
Нагадаємо, що раніше Шеннон Бріггс у коментарі для Seconds Out порівнював Усика та Холіфілда. Він розповідав, яка головна відмінність між ними.
"Усик просто інший боксер. Бійці зараз інші, раніше всі покладалися на майстерність, а зараз головне фізична підготовка та витримка. Ти міг бути вправним протягом чотирьох, п'яти, шести, семи раундів, але Холіфілд був машиною, він міг чинити на тебе тиск і доводити справу до кінця.
Зараз все по-іншому. У 12-му раунді Усик такий же сильний, як і в першому. Він завдає ударів, ніби це був перший раунд. Ніхто інший цього не робив, не міг цього зробити в історії боксу", – сказав Бріггс.
Що відомо про боксерську спадщину Усика та Холіфілда?
- Єдині боксери, які ставали абсолютними чемпіонами світу й у крузервейті, і в хевівейті.
- Обидва здобували медалі на Олімпійських іграх – українець ставав чемпіоном, а американець завойовував "бронзу".
- Усик має бездоганний рекорд, здобувши всі перемоги у 24 боях, а Холіфілд виходив 56 разів на ринг – 44 звитяги, 2 нічиї, 10 поразок (мав серію перемог з 28 поєдинків поспіль).