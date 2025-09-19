Наразі чимало експертів вважають, що йому жоден сучасний боєць не здатен нав'язати рівну боротьбу та порівнюють з зірками минулого. Своєю думкою щодо українського чемпіона поділився й Леннокс Льюїс, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing News.

Яку битву Усика хотів би побачити Льюїс?

Колишній абсолютний чемпіон світу віддав належне рівню Олександра Усика. Він заявив, що хотів би побачити бій, в якому українець розділив би ринг з легендарним Евандером Холіфілдом.

"Вони обидва володіють унікальними боксерськими здібностями. Олександр Усик має той рух, ту межу, коли він поруч, але дуже невловний. До того ж можна подумати, що в нього немає сил, але вони є, і це був би один із найкращих поєдинків у світі.

В обох є свої переваги, в обох хороша оборона, хороша робота ніг, і вони в одній ваговій категорії в тому сенсі, що обидва піднялися з крузервейту. Це був би чудовий бій", – заявив Льюїс.

До слова. Напередодні було оновлено рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Вперше з травня 2024 року в ньому змінився лідер.

Нагадаємо, що раніше Шеннон Бріггс у коментарі для Seconds Out порівнював Усика та Холіфілда. Він розповідав, яка головна відмінність між ними.

"Усик просто інший боксер. Бійці зараз інші, раніше всі покладалися на майстерність, а зараз головне фізична підготовка та витримка. Ти міг бути вправним протягом чотирьох, п'яти, шести, семи раундів, але Холіфілд був машиною, він міг чинити на тебе тиск і доводити справу до кінця.

Зараз все по-іншому. У 12-му раунді Усик такий же сильний, як і в першому. Він завдає ударів, ніби це був перший раунд. Ніхто інший цього не робив, не міг цього зробити в історії боксу", – сказав Бріггс.

Що відомо про боксерську спадщину Усика та Холіфілда?