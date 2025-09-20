Скандальний 46-річний супертяж витер суперником ринг вже в першому раунді: брутальне відео
- Луїс Ортіс, 46-річний кубинець, здобув ефектну перемогу над американцем Філіпом Пенсоном.
- Він нокаутував суперника в першому раунді, якого перед цим двічі також відправив у нокдаун.
У ніч з 19 на 20 вересня в Орландо відбулося шоу боксу. Під час цієї події свій бій провів 46-річний Луїс Ортіс.
Досвідчений кубинець бився з американцем Філіпом Пенсоном. Попри поважний вік, він здобув дуже впевнену перемогу, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Легенда боксу назвав поєдинок-мрії, який хотів би побачити за участі Усика
Як Ортіс ефектно повернувся на ринг?
Скандальний ветеран зі старту продемонстрував, що є кращим бійцем. Він влаштував справжній майстер-клас, який тривав менше, ніж три хвилини.
Луїс Ортіс зупинив опонента вже в першому раунді. Кубинець двічі відправляв опонента на настил рингу, після чого звалив з ніг і втретє, але цього разу Пенсон не підвівся вчасно, тож рефері зафіксував нокаут.
Як Ортіс нокаутував Пенсона: дивіться відео
До слова. Для Ортіса це був другий бій за останні три роки. У січні 2024 року він також у першому раунді нокаутував колумбійця Франсіско Кордеро.
Зазначимо, що нещодавно кубинець в інтерв'ю для молдовського боксера Віктора Ялимова заявив, що має амбітні плани. Він готовий провести бій з зірковим Мозесом Ітаумою, але вважає, що команда британця його боїться.
Сам Ітаума публічно заявив, що готовий боксувати зі мною, але йому дають легких боксерів. Кажуть, що Кінг-Конг уже старий, вони знають, що я для них небезпечний. Кажуть, що я "дідусь". Тоді чому не підписують зі мною контракт? У мене є ім'я в боксі, а йому дають невідомих боксерів,
– сказав Ортіс.
Інтерв'ю Ортіса з Ялимовим: дивіться відео
Що відомо про Луїса Ортіса?
- На професійному рівні виступає з 2010 року й мав серію зі стартових 28 поспіль перемог.
- Ставав переможцем відбіркових Панамериканських ігор-2005 і чемпіоном Куби серед аматорів.
- Двічі був відсторонений від боксу через допінг.
- Дворазовий претендент на звання чемпіона світу, проте в обох боях поступився Деонтею Вайлдеру.
- Загалом на профі-рингу провів 38 боїв, у яких 35 разів залишався переможцем.