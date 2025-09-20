У ніч з 19 на 20 вересня в Орландо відбулося шоу боксу. Під час цієї події свій бій провів 46-річний Луїс Ортіс.

Досвідчений кубинець бився з американцем Філіпом Пенсоном. Попри поважний вік, він здобув дуже впевнену перемогу, повідомляє 24 Канал.

Як Ортіс ефектно повернувся на ринг?

Скандальний ветеран зі старту продемонстрував, що є кращим бійцем. Він влаштував справжній майстер-клас, який тривав менше, ніж три хвилини.

Луїс Ортіс зупинив опонента вже в першому раунді. Кубинець двічі відправляв опонента на настил рингу, після чого звалив з ніг і втретє, але цього разу Пенсон не підвівся вчасно, тож рефері зафіксував нокаут.

До слова. Для Ортіса це був другий бій за останні три роки. У січні 2024 року він також у першому раунді нокаутував колумбійця Франсіско Кордеро.

Зазначимо, що нещодавно кубинець в інтерв'ю для молдовського боксера Віктора Ялимова заявив, що має амбітні плани. Він готовий провести бій з зірковим Мозесом Ітаумою, але вважає, що команда британця його боїться.

Сам Ітаума публічно заявив, що готовий боксувати зі мною, але йому дають легких боксерів. Кажуть, що Кінг-Конг уже старий, вони знають, що я для них небезпечний. Кажуть, що я "дідусь". Тоді чому не підписують зі мною контракт? У мене є ім'я в боксі, а йому дають невідомих боксерів,

– сказав Ортіс.

