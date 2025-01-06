На выходных в Уругвае звездный Луис Суарес попал в громкую историю, из которой вышел героем. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Telenoche, футболист помог спасти человека от суицида.

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Предотвратил самоубийство

В городе Сьюдад-де-ла-Коста, что находится вблизи столицы Монтевидео, неизвестный 49-летний мужчина залез на дерево и угрожал покончить с собой. Он требовал встречи со своей партнершей, позвонив в отдел по вопросам домашнего насилия.

Мужчина забрался на высоту около шести метров и надел веревку на шею, готовясь прыгать. Именно в это время Суарес гулял по городу, ведь именно в нем имеет с семьей дом.

37-летний футболист увидел мужчину и поговорил с ним, пытаясь отговорить от суицида. В итоге правоохранителям, которые прибыли на место происшествия, удалось спасти "самоубийцу" от смерти. Сейчас ему оказывают психологическую помощь.

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Отметим, что Суарес удачно выступал за Аякс, и Ливерпуль, Барселону и Атлетико, выиграв Лигу чемпионов с каталонцами. Сейчас Луис выступает за Интер Майами.

В прошлом сезоне игроку удалось оформить 25 голов в 37 матчах за клуб. Кроме того, нападающий является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая – 69 голов в 143 матчах.