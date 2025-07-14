"Россонери" подписали мегаопытного полузащитника Луку Модрича. Культовый игрок Реала присоединился к Милану в статусе свободного агента, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Милан представил Луку Модрича

Лука Модрич подписал контракт с Миланом до 30 июня 2026 года с опцией продления это на один год до 30 июня 2027 года. Таким образом, хорват собирается еще минимум два года выступать на самом высоком уровне.

39-летний хавбек будет носить футболку "россонери" с номером 14. Клуб очень рассчитывает на опыт и мастерство Модрича в новом сезоне.

Модрич присоединился к Милану / фото ФК Милан

Отметим, что Лука Модрич имел варианты с продолжением карьеры в МЛС и Саудовской Аравии. Однако хорват решил остаться в Европе, проигнорировав космические контракты.

Главные достижения Модрича

Капитану сборной Хорватии Лике Модричу 9 сентября исполнится 40 лет.

Футбольную карьеру он начал в загребском Динамо. Некоторое время набирался опыта в боснийском Зриньски и Интере Запречич, где играл на условиях аренды.

В 2008 году Модрич за 22,5 миллиона евро перешел в английский Тоттенхэм. В лондонском клубе хорват стал ведущим футболистом середины поля.

В 2012 году мадридский Реал обратил внимание на Модрича и предложил контракт на 5 лет. В итоге Лука остался в "королевском клубе" на 13 сезонов.

За "сливочных" Модрич сыграл 597 матчей и забил 43 гола. На его счету 28 трофеев: шесть Лиг чемпионов, пять Клубных чемпионатов мира, один Межконтинентальный кубок, пять Суперкубков Европы, четыре титула Ла Лиги, два титула Кубка Испании и пять Суперкубков Испании.

В 2018 году Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" и лучшим игроком года по версии ФИФА.

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