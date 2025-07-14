"Россонері" підписали мегадосвідченого півзахисника Луку Модрича. Культовий гравець Реала приєднався до Мілану в статусі вільного агента, пише 24 Канал с посиланням на сайт клубу.

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Мілан представив Луку Модрича

Лука Модрич підписав контракт з Міланом до 30 червня 2026 року з опцією продовження це на один рік до 30 червня 2027 року. Таким чином, хорват збирається ще мінімум два роки виступати на найвищому рівні.

39-річний хавбек носитиме футболку "россонері" з номером 14. Клуб дуже розраховує на досвід та майстерність Модрича в новому сезоні.

Модрич приєднався до Мілана / фото ФК Мілан

Зазначимо, що Лука Модрич мав варіанти з продовженням кар'єри в МЛС та Саудівській Аравії. Проте хорват вирішив залишитися в Європі, проігнорувавши космічні контракти.

Головні досягнення Модрича

Капітану збірної Хорватії Ліці Модричу 9 вересня виповниться 40 років.

Футбольну кар'єру він розпочав у загребському Динамо. Певний час набирався досвіду в боснійському Зриньські та Інтері Запречич, де грав на умовах оренди.

У 2008 році Модрич за 22,5 мільйони євро перейшов до англійського Тоттенхема. У лондонському клубі хорват став провідним футболістом середини поля.

У 2012 році мадридський Реал звернув увагу на Модрича та запропонував контракт на 5 років. У підсумку Лука залишився у "королівському клубі" на 13 сезонів.

За "вершкових" Модрич зіграв 597 матчів та забив 43 голи. На його рахунку 28 трофеїв: шість Ліг чемпіонів, п'ять Клубних чемпіонатів світу, один Міжконтинентальний кубок, п'ять Суперкубків Європи, чотири титули Ла Ліги, два титули Кубка Іспанії та п'ять Суперкубків Іспанії.

У 2018 році Лука Модрич став володарем "Золотого м'яча" та найкращим гравцем року за версією ФІФА.

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