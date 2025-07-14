Легенда Реала и обладатель "Золотого мяча" стал игроком Милана
- Лука Модрич, бывший футболист Реала, присоединился к Милану как свободный агент с контрактом до 30 июня 2026 года.
- Модрич, которому 39 лет, отказался от предложений из МЛС и Саудовской Аравии, решив продолжить карьеру в Европе.
- За свою карьеру Модрич добыл 28 трофеев с Реалом, включая шесть Лиг чемпионов, и стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.
Бывший футболист мадридского Реала Лука Модрич определился со своим новым клубом. 39-летний ветеран присоединился к итальянскому Милану.
"Россонери" подписали мегаопытного полузащитника Луку Модрича. Культовый игрок Реала присоединился к Милану в статусе свободного агента, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.
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Милан представил Луку Модрича
Лука Модрич подписал контракт с Миланом до 30 июня 2026 года с опцией продления это на один год до 30 июня 2027 года. Таким образом, хорват собирается еще минимум два года выступать на самом высоком уровне.
39-летний хавбек будет носить футболку "россонери" с номером 14. Клуб очень рассчитывает на опыт и мастерство Модрича в новом сезоне.
Модрич присоединился к Милану / фото ФК Милан
Отметим, что Лука Модрич имел варианты с продолжением карьеры в МЛС и Саудовской Аравии. Однако хорват решил остаться в Европе, проигнорировав космические контракты.
Главные достижения Модрича
- Капитану сборной Хорватии Лике Модричу 9 сентября исполнится 40 лет.
- Футбольную карьеру он начал в загребском Динамо. Некоторое время набирался опыта в боснийском Зриньски и Интере Запречич, где играл на условиях аренды.
- В 2008 году Модрич за 22,5 миллиона евро перешел в английский Тоттенхэм. В лондонском клубе хорват стал ведущим футболистом середины поля.
- В 2012 году мадридский Реал обратил внимание на Модрича и предложил контракт на 5 лет. В итоге Лука остался в "королевском клубе" на 13 сезонов.
- За "сливочных" Модрич сыграл 597 матчей и забил 43 гола. На его счету 28 трофеев: шесть Лиг чемпионов, пять Клубных чемпионатов мира, один Межконтинентальный кубок, пять Суперкубков Европы, четыре титула Ла Лиги, два титула Кубка Испании и пять Суперкубков Испании.
- В 2018 году Лука Модрич стал обладателем "Золотого мяча" и лучшим игроком года по версии ФИФА.
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