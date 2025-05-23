Модрич может переехать к Месси: на легенду Реала появился покупатель

Футболист Реала Лука Модрич близок к переходу в Интер Майами. Он перейдет в клуб на правах свободного агента.

Долгое время ходили слухи, что Лука Модрич могут продлить соглашение, которое завершается летом 2025 года. В конце концов было принято решение, что этого не произойдет и хорватский футболист покинет "Королевский клуб".

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Новый клуб Модрича

Контракт Хорвата с Реалом истекает 30 июня 2025 года.

Контракт с Интер Майами будет действителен до июля 2026 года. Ожидается, что годовой доход 39-летнего полузащитника составит около 2,5 миллиона долларов.

Заинтересованность команды в трансфере Луки продолжается уже более года, а весной появились сообщения, что Лионель Месси лично обращался к руководству клуба с просьбой подписать хорвата.

Справка. Лука Модрич является одним из самых титулованных игроков в истории мадридского клуба. Он провел за клуб 590 матчей, в которых забил 43 мяча и отдал 90 ассистов. Хорват получил со "сливочными" 28 трофеев, в частности шесть раз побеждал в Лиге чемпионов.

Отметим, что в последнем матче Модрича на "Сантьяго Бернабеу" Реал встретится с Реалом Сосьедад. Противостояние состоится 24 мая в 17:15 по киевскому времени.