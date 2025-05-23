Долгое время ходили слухи, что Лука Модрич могут продлить соглашение, которое завершается летом 2025 года. В конце концов было принято решение, что этого не произойдет и хорватский футболист покинет "Королевский клуб".

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Реакция Жуниора

Бразилец отметил, что это были годы рядом с легендой в одной раздевалке, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Винисиуса Жуниора.

Его история в Мадриде – непревзойденная. 13 сезонов и 28 трофеев. И все это написано с элегантностью, талантом и скромностью, которая научила меня больше, чем тысяча слов. Спасибо за каждый совет, за твою игру и за человечность. Твой футбол – искусство. Твое отношение ко мне – подарок,

– сказал бразильский футболист.

Также Винисиус Жуниор сказал, что учился у Модрича передачам внешней частью стопы, но больше всего, чему он научился – это его щедрости.

Справка. Лука Модрич является одним из самых титулованных игроков в истории мадридского клуба. Он провел за клуб 590 матчей, в которых забил 43 мяча и отдал 90 ассистов. Хорват получил со "сливочными" 28 трофеев, в частности шесть раз побеждал в Лиге чемпионов.

Отметим, что в последнем матче Модрича на "Сантьяго Бернабеу" Реал встретится с Реалом Сосьедад. Противостояние состоится 24 мая в 17:15 по киевскому времени.