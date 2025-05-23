Тривалий час ходили чутки, що Лука Модрич можуть продовжити угоду, яка завершується влітку 2025 року. Врешті-решт було прийнято рішення, що цього не станеться та хорватський футболіст покине "Королівський клуб".

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Реакція Жуніора

Бразилець зазначив, що це були роки поруч із легендою в одній роздягальні, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Вінісіуса Жуніора.

Його історія в Мадриді – неперевершена. 13 сезонів і 28 трофеїв. І все це написано з елегантністю, талантом і скромністю, яка навчила мене більше, ніж тисяча слів. Дякую за кожну пораду, за твою гру і за людяність. Твій футбол – мистецтво. Твоє ставлення до мене – подарунок,

– сказав бразильський футболіст.

Також Вінісіус Жуніор сказав, що вчився у Модрича передачам зовнішньою частиною стопи, але найбільше, чого він навчився – це його щедрості.

Довідка. Лука Модрич є одним з найтитулованіших гравців в історії мадридського клубу. Він провів за клуб 590 матчів, у яких забив 43 м'ячі та віддав 90 асистів. Хорват здобув із "вершковими" 28 трофеїв, зокрема шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що в останньому матчі Модрича на "Сантьяго Бернабеу" Реал зустрінеться з Реалом Сосьєдад. Протистояння відбудеться 24 травня о 17:15 за київським часом.