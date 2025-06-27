Модрич определился со следующим клубом: где будет играть легенда Реала

Лука Модрич покинет Реал после завершения Клубного чемпионата мира-2025. Хорватский полузащитник мог поехать доигрывать на Ближний Восток, в США, но решил остаться в Европе.

Стало известно, где легенда футбола продолжит карьеру. 39-летний Лука Модрич будет играть в итальянской Серии А, сообщает 24 канал со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.

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Куда перейдет Модрич

Лука Модрич в ближайшее время станет игроком Милана. Хорватский полузащитник отправится в Италию после Клубного чемпионата мира-2025 в США.

Известно, что Модрич и "россонери" договорились о подписании соглашения. Легендарному хорвату остается пройти только медицинский осмотр, который состоится в июле.

У Луки Модрича завершится контракт с Реалом после КЧМ-2025. Поэтому хорватский полузащитник присоединится к Милану на правах свободного агента.

К слову. Лука Модрич играл за Реал с 2012 года и стал самым титулованным игроком клуба. Вместе со "сливочными" хорват выиграл 28 трофеев, а также стал обладателем "Золотого мяча" в 2018 году.

Напомним, что в сезоне 2024/2025 Лука Модрич сыграл в 59 матчах во всех турнирах. На счету хорватского футболиста четыре забить мячи и девять результативных передач.

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