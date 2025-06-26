После долгих раздумий Лунин определился со своим будущим. В результате 26-летний голкипер принял решение остаться в Реале, сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

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Почему Лунин остался в Реале

Андрей Лунин пока нет лучшего варианта, чем продолжать карьеру в Реале. Перед стартом Клубного чемпионата мира 2025 состоялись переговоры между "сливочными" и украинским голкипером.

Лунин заявил о своей преданности "Королевскому клубу". Андрей имеет большое желание работать с Хаби Алонсо, который недавно возглавил Реал, и понимает о конкуренции с Тибо Куртуа.

К слову. Андрей Лунин продлил контракт с Реалом в 2024 году. Новое соглашение украинского вратаря с "бланкос" рассчитано до 2030 года.

Добавим, что в сезоне 2024/2025 Андрей Лунин сыграл в 12 матчах за Реал в официальных турнирах. За это время украинский голкипер пропустил 19 голов и 4 раза сохранил ворота "сухими".

Ранее сообщали, что Андрей Лунин может перейти в сенсационный испанский клуб, который впервые за 24 года вернулся в Ла Лигу.