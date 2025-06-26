Після довгих роздумів Лунін визначився зі своїм майбутнім. У результаті 26-річний голкіпер ухвалив рішення залишитись у Реалі, повідомляє 24 канал із посиланням Marca.

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Чому Лунін залишився у Реалі

Андрій Лунін наразі немає кращого варіанту, ніж продовжувати кар'єру у Реалі. Перед стартом Клубного чемпіонату світу 2025 відбулись перемовини між "вершковими" та українським голкіпером.

Лунін заявив про свою відданість "Королівському клубу". Андрій має велике бажання працювати з Хабі Алонсо, який нещодавно очолив Реал, та розуміє про конкуренцію з Тібо Куртуа.

До слова. Андрій Лунін продовжив контракт з Реалом у 2024 році. Нова угода українського воротаря з "бланкос" розрахована до 2030 року.

Додамо, що у сезоні 2024/2025 Андрій Лунін зіграв у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах. За цей час український голкіпер пропустив 19 голів та 4 рази зберіг ворота "сухими".

Раніше повідомляли, що Андрій Лунін може перейти в сенсаційний іспанський клуб, який вперше за 24 роки повернувся у Ла Лігу.