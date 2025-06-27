Стало відомо, де легенда футболу продовжить кар'єру. 39-річний Лука Модрич гратиме в італійській Серії А, повідомляє 24 канал із посиланням на авторитетного інсайдера Фабріціо Романо.

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Куди перейде Модрич

Лука Модрич найближчим часом стане гравцем Мілана. Хорватський півзахисник вирушить в Італію після Клубного чемпіонату світу-2025 у США.

Відомо, що Модрич та "россонері" домовились про підписання угоди. Легендарному хорвату залишається пройти лише медичний огляд, який відбудеться у липні.

У Луки Модрича завершиться контракт з Реалом після КЧС-2025. Тому хорватський півзахисник приєднається до Мілана на правах вільного агента.

До слова. Лука Модрич грав за Реал з 2012 року та став найтитулованішим гравцем клубу. Разом з "вершковими" хорват виграв 28 трофеїв, а також став володарем "Золотого м'яча" у 2018 році.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/2025 Лука Модрич зіграв у 59 матчах в усіх турнірах. На рахунку хорватського футболіста чотири забити м'ячі та дев'ять результативних передач.

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