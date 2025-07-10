Самый титулованный игрок Реала провел последний матч за "сливочных": эмоциональное видео
- Лука Модрич провел последний матч за Реал, выйдя на поле на 64-й минуте в матче с ПСЖ.
- Модрич покидает клуб как самый титулованный игрок, сыграв 597 матчей и завоевав 27 трофеев, включая 6 побед в Лиге чемпионов.
В среду, 9 июля, состоялся второй полуфинал Клубного чемпионата мира. В нем встречались ПСЖ и Реал.
Парижский клуб не оставил мадридцам шансов, деклассировав их со счетом 4:0. Этот поединок стал последним в составе "сливочных" для легендарного Луки Модрича, информирует 24 Канал.
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Конец эпохи
Хорватский полузащитник вышел на поле на 64-й минуте встречи, когда Реал уже уступал в три мяча. Он заменил Джуда Беллингема и получил возможность попрощаться с фанатами "королевского клуба".
Последний выход Модрича в составе Реала: смотрите видео
После поединка хорват едва сдерживал эмоции, ведь для него закончилась большая глава карьеры. Его поддержал Хаби Алонсо, который по-дружески обнял легенду "сливочных".
Эмоции Модрича после последней игры в Реале: смотрите видео
Отметим, что этот матч стал 1114-м для Луки Модрича в карьере. Он по этому показателю вышел на девятую позицию среди всех футболистов.
Важно. Хорватский полузащитник покидает Реал в статусе самого титулованного игрока в истории этого клуба. Он провел за мадридцев 597 поединков, добыл со "сливочными" 27 трофеев, в частности, триумфовал в Лиге чемпионов шесть раз.
Напомним, что 39-летний Лука Модрич продолжит карьеру в Милане. Об этом еще не объявили официально, но эту информацию уже подтвердил наставник "россонери" Массимилиано Аллегри и известный инсайдер Фабрицио Романо.