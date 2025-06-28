Легендарный Модрич установил личный рекорд в 39 лет

В четверг, 26 июня, состоялся матч третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира. В рамках матча встретились Реал и Зальцбург.

Лука Модрич продолжает зажигать в футболе. На этот раз хорватский футболист установил новый личный рекорд в своей карьере, пишет 24 канал со ссылкой на Madrid Xtra.

Читайте также Лучшая футболистка мира оказалась в больнице накануне Евро-2025

Новое достижение Модрича

Поединок против Зальцбурга стал особенным для хорвата. Лука провел свой 60-й матч в сезоне и установил личный рекорд по количеству сыгранных поединков в течение одного футбольного года. Ранее ему не удавалось достичь подобного показателя.

В этих 60 матчах Модрич отметился 4 голами и сделал 9 результативных передач.

Интересно. Лука Модрич является одним из самых титулованных игроков в истории Реала. Он провел за клуб 590 матчей, в которых забил 43 мяча и отдал 90 результативных передач, а также завоевал 28 трофеев, в частности шесть раз побеждал в Лиге чемпионов.

Напомним, что хорват объявил об уходе из Реала в конце сезона-2024/2025.