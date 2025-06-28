Лука Модріч продовжує запалювати у футболі. Цього разу хорватський футболіст встановив новий особистий рекорд у своїй кар'єрі, пише 24 канал з посиланням на Madrid Xtra.

Читайте також Найкраща футболістка світу опинилася в лікарні напередодні Євро-2025

Нове досягнення Модріча

Поєдинок проти Зальцбурга став особливим для хорвата. Лука провів свій 60-й матч у сезоні і встановив особистий рекорд за кількістю зіграних поєдинків упродовж одного футбольного року. Раніше йому не вдавалося досягти подібного показника.

У цих 60 матчах Модріч відзначився 4 голами та зробив 9 результативних передач.

Цікаво. Лука Модрич є одним з найтитулованіших гравців в історії Реала. Він провів за клуб 590 матчів, у яких забив 43 м'ячі та віддав 90 результативних передач, а також виборов 28 трофеїв, зокрема шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що хорват оголосив про відхід з Реала наприкінці сезону-2024/2025.