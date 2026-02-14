Бразилия впервые в истории выиграла "золото" Зимних Олимпийских игр

На Олимпиаде-2026 разыграли медали в мужском гигантском слаломе. Впервые в истории зимних Игр "золото" завоевал представитель Бразилии.

Горнолыжник Лукас Пинейро Бротен завоевал историческую золотую награду для своей страны. Его победа стала одной из главных сенсаций соревновательного дня, ведь он опередил фаворитов, включая олимпийского чемпиона 2022 года, пишет Reuters.

Смотрите также Фантастическая сумма: сколько денег получит фигурист Шайдоров из Казахстана за "золото" Олимпиады

Что означает этот триумф для Бразилии?

Значимость достижения трудно переоценить: ни один спортсмен из Южной Америки до этого не выигрывал медали на зимних Олимпийских играх. "Золото" Бротена стало не только первым для Бразилии, но и для всего континента.

Как бразилец завоевал "золото"?

В гигантском слаломе он на 0,58 секунды опередил швейцарца Марко Одерматта – действующего олимпийского чемпиона.

Пинейро Бротен продемонстрировал блестящий первый круг, открыв себе серьезное преимущество еще перед вторым проездом. Во втором раунде, несмотря на осложнение погодных условий, он сохранил спокойствие и контроль над трассой, что позволило финишировать с лучшим общим временем среди 81 участника.

О спортсмене: путь к олимпийскому триумфу