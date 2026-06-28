Мощное землетрясение стало самой большой трагедией не только для Венесуэлы, но и для семьи аргентинского защитника Лукаса Трехо. Пока футболист находился с командой в Каракасе, стихия унесла жизни его самых близких людей, сообщает Motivaciones Futbol.

Смотрите также : Месси снова это сделал: аргентинец обновил рекорд чемпионатов мира и установил новый

Что известно о трагедии?

Страшная трагедия произошла в жизни аргентинского защитника венесуэльского клуба "Маритимо де Ла-Гуайра" Лукаса Трехо. Его жена и две дочери погибли в результате разрушительного землетрясения, потрясшего северную часть Венесуэлы.

Эпицентр стихии магнитудой 7,5 балла пришелся на прибрежный регион, в частности район Плайя-Гранде, где в момент катастрофы находилась семья футболиста. Сам Трехо находился в Каракасе вместе с командой и не мог вернуться к родным.

Сразу после первых сообщений о землетрясении игрок пытался связаться с семьёй, однако безуспешно. В социальных сетях он обращался с эмоциональными просьбами помочь спасти его жену и детей, надеясь на чудо.

Землетрясение стало одним из самых страшных в истории страны

Поисково-спасательная операция длилась 74 часа. В ней участвовали спасатели и десятки волонтеров, однако надежда на счастливый исход не оправдалась. Жена и две дочери футболиста были обнаружены под завалами без признаков жизни.

Землетрясение привело к масштабным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам. Уже известно о тысячах погибших и пострадавших. По данным Геологической службы США, это землетрясение стало самым мощным в Венесуэле с 1900 года, а ликвидация его последствий продолжается и по сей день.