Потужний землетрус став найбільшою трагедією не лише для Венесуели, а й для родини аргентинського захисника Лукаса Трехо. Поки футболіст перебував із командою в Каракасі, стихія забрала життя його найближчих людей, повідомляє Motivaciones Futbol.

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Що відомо про трагедію?

Страшна трагедія сталася у житті аргентинського захисника венесуельського клубу Марітімо де Ла-Гуайра Лукаса Трехо. Його дружина та дві доньки загинули внаслідок руйнівного землетрусу, який сколихнув північну частину Венесуели.

Епіцентр стихії магнітудою 7,5 бала припав на прибережний регіон, зокрема район Плая-Гранде, де в момент катастрофи перебувала сім'я футболіста. Сам Трехо знаходився в Каракасі разом із командою та не міг повернутися до рідних.

Одразу після перших повідомлень про землетрус гравець намагався зв'язатися із сім'єю, однак безуспішно. У соціальних мережах він звертався з емоційними проханнями допомогти врятувати його дружину та дітей, сподіваючись на диво.

Землетрус став одним із найстрашніших в історії країни

Пошуково-рятувальна операція тривала 74 години. У ній брали участь рятувальники та десятки волонтерів, однак надія на щасливий фінал не справдилася. Дружину та двох доньок футболіста виявили під завалами без ознак життя.

Землетрус спричинив масштабні руйнування та численні людські жертви. Вже відомо про тисячі загиблих та постраждалих. За даними Геологічної служби США, цей землетрус став найпотужнішим у Венесуелі з 1900 року, а ліквідація його наслідків триває й надалі.