Пятый защитник в лазарете: капитан Реала пропустит матч с МанСити

Реал продолжает терять игроков походу текущего сезона. Травму получил капитан мадридцев и правый фулбек Лукас Васкес.

В субботнем матче 8 февраля Реал на "Бернабеу" принимал вечного соперника Атлетико. Лукас Васкес не смог доиграть поединок и был заменен за десять минут до завершения мадридского дерби.

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Детали повреждения Васкеса

Сегодня, 9 февраля, врачи мадридского клуба диагностировали травму у Лукаса Васкеса. Капитан "сливочных" получил повреждение мышцы подколенного сухожилия левой ноги, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт Реала.

Испанский фулбек и ветеран "Королевского клуба" был исключен из заявки на следующий матч в Лиге чемпионов. Мадридцы должны сыграть против Манчестер Сити во вторник – 11 февраля.

К слову. Лукас Васкес стал пятым защитником Реала, который получил травму в сезоне-2024/2025. Также в лазарете "сливочных" находятся такие игроки, как Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба и Антони Рюдигер.

Лукас Васкес в текущем сезоне провел за Реал 30 матчей в официальных турнирах. Испанец имеет в своем активе два забитых мяча и пять результативных передач.