Курьезный момент случился в субботу, 27 декабря. Команда Александра Лукашенко встречалась с коллективом Брестской области, сообщает 24 Канал.
Читайте также В Беларуси служебный пес МВД укусил хоккеиста перед матчем: их заставили "помириться" после игры
Что случилось с Лукашенко на хоккейном матче?
71-летний политик неторопливо ехал в центре площадки, когда со спины в него въехал игрок под номером 68. Диктатор не удержался на ногах и упал на лед, ударившись головой.
Виновник конфуза сразу бросил клюшку и бросился спасать Лукашенко. На видео видно, что самопровозглашенному президенту Беларуси удалось подняться на ноги и покинуть площадку.
Видео падения Лукашенко
Как Лукашенко прокомментировал падение?
После матча белорусский политик дал интервью пропагандистам, в котором рассказал о своем самочувствии. По словам Лукашенко с ним все в порядке, вот только спина немного беспокоит.
Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины,
– заявил Лукашенко.
Ранее сообщалось о заявлении Лукашенко, в котором он подтвердил прибытие "Орешника" в Белорусь на дежурство.
Как Лукашенко играет в хоккей?
- Отметим, что Лукашенко в Беларуси проводит традиционные турниры с участием своей команды. Обычно вместе с диктатором играют трое его сыновей: Виктор, Дмитрий и Николай.
- Ожидаемым победителем бутафорского турнира становится именно команда Лукашенко. Весной 2022 года во время одного из матчей политик получил клюшкой по лицу.
- Также известно, что ранее на хоккейной площадке встречались хоккейные команды Лукашенко и Путина. Однажды российский диктатор забросил аж 10 шайб, но упал на лед, когда зацепился за ковер. Видео с падением опубликовал ресурс ABC News.