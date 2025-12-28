Курьезный момент случился в субботу, 27 декабря. Команда Александра Лукашенко встречалась с коллективом Брестской области, сообщает 24 Канал.

Что случилось с Лукашенко на хоккейном матче?

71-летний политик неторопливо ехал в центре площадки, когда со спины в него въехал игрок под номером 68. Диктатор не удержался на ногах и упал на лед, ударившись головой.

Виновник конфуза сразу бросил клюшку и бросился спасать Лукашенко. На видео видно, что самопровозглашенному президенту Беларуси удалось подняться на ноги и покинуть площадку.

Видео падения Лукашенко

Как Лукашенко прокомментировал падение?

После матча белорусский политик дал интервью пропагандистам, в котором рассказал о своем самочувствии. По словам Лукашенко с ним все в порядке, вот только спина немного беспокоит.

Обычная рабочая ситуация: бей своих, чтобы чужие боялись. Все в порядке. Чувствую себя хорошо, если не считать растяжения мышц спины,

– заявил Лукашенко.

Как Лукашенко играет в хоккей?