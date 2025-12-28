Курйозний момент трапився у суботу, 27 грудня. Команда Олександра Лукашенка зустрічалася з колективом Брестської області, повідомляє 24 Канал.

Що трапилося з Лукашенком на хокейному матчі?

71-річний політик неквапливо їхав у центрі майданчика, коли зі спини у нього в'їхав гравець під номером 68. Диктатор не втримався на ногах та гепнувся на лід, вдарившись головою.

Винуватець конфузу одразу кинув ключку та кинувся рятувати Лукашенка. На відео видно, що самопроголошеному президенту Білорусі вдалося піднятися на ноги та залишити майданчик.

Відео падіння Лукашенка

Як Лукашенко прокоментував падіння?

Після матчу білоруський політик дав інтерв'ю пропагандистам, в якому розповів про своє самопочуття. За словами Лукашенка з ним усе гаразд, от лише спина трішки турбує.

Звичайна робоча ситуація: бий своїх, щоб чужі боялися. Все гаразд. Почуваюся добре, якщо не рахувати розтягнення м'язів спини,

– заявив Лукашенко.

Як Лукашенко грає у хокей?