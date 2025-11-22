Чергова курйозна ситуація сталась в хокеї під час матчу місцевого чемпіонату ЦСКА – Динамо. Перед матчем організатори вирішили вивести на лід міліцейську вівчарку, повідомляє 24 Канал.

Що зробив собака перед хокейним матчем у Білорусі?

Цю подію вирішили присвятити Всесвітньому дню домашніх тварин, який святкується 20 листопада. Для цього обрали пса Спайка, який служить в мінському міському управлінні департаменту охорони МВС Білорусі.

Тварина мала взяти шайбу з рук гравця Динамо Андрія Стася. Втім перед цим пес вкусив атакував хокеїста ЦСКА Павла Карнаухова, після чого вкусила за рукавичку представника Динамо.

Як пес вкусив хокеїста в Білорусі: дивитися відео

Стась же не постраждав, адже укус прийшовся суто на рукавичку. Втім вже за кілька днів білоруси влаштували справжній крінж, коли вирішити "помирити" собаку та хокеїста.

Спайка запросили на базу Динамо, де його пригостили їжею. Після цього відбувся "акт вибачення та примирення" між твариною та Стасем. До слова, сам матч виграли динамівці з рахунком 5:2.

Пса та хокеїста змусили помиритися: дивитися відео

