Реал определился с суммой трансфера Лунина: во сколько украинец обойдется экс-клубу Шевченко

Появилась информация о заинтересованности итальянского Милана ко второму номеру мадридского Реала Андрея Лунина. "Королевский клуб" готов отпустить украинского вратаря в Серию А.

Мадридский гранд не будет блокировать трансфер украинского вратаря, который не убедил главного тренера Хаби Алонсо. В Реале определились с суммой, за которую могут отпустить Андрея Лунина в Милан, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Экрема Конура в соцсети Х.

За сколько Реал может продать Лунина?

"Сливочные" готовы оформить трансфер 26-летнего вратаря за 25 – 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Милан готов купить Лунина за 25 миллионов, хотя портал Transfermarkt оценивает стоимость Андрея в 18 миллионов.

Напомним, что "россонери" увидят в украинце замену Майку Меньяну, у которого заканчивается контракт в конце текущего сезона 2025 – 2026. Ведь стороны пока не садились за круглый стол относительно возможного продолжения сотрудничества.

Ранее была информация, что украинцем интересуется также итальянский Интер, Парма и английский Тоттенхэм.

Милан может переманить Лунина благодаря легенде футбола?

Как сообщает MilanNews, в итальянском гранде убеждены, что их звездный новичок из Хорватии Лука Модрич. Все потому, что хорватский игрок несколько лет выступал бок о бок с Луниным в Реале, поэтому может убедить Андрея подписать с ними контракт.

Также опытный хорват может помочь украинскому вратарю быстрее адаптироваться в итальянском чемпионате.

Что известно о Лунине в Реале?