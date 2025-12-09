Реал определился с суммой трансфера Лунина: во сколько украинец обойдется экс-клубу Шевченко
- Реал готов продать Андрея Лунина в Милан.
- Мадридский клуб определился с суммой, за которую готов отпустить украинского голкипера в Италию.
Появилась информация о заинтересованности итальянского Милана ко второму номеру мадридского Реала Андрея Лунина. "Королевский клуб" готов отпустить украинского вратаря в Серию А.
Мадридский гранд не будет блокировать трансфер украинского вратаря, который не убедил главного тренера Хаби Алонсо. В Реале определились с суммой, за которую могут отпустить Андрея Лунина в Милан, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу Экрема Конура в соцсети Х.
За сколько Реал может продать Лунина?
"Сливочные" готовы оформить трансфер 26-летнего вратаря за 25 – 30 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Милан готов купить Лунина за 25 миллионов, хотя портал Transfermarkt оценивает стоимость Андрея в 18 миллионов.
Напомним, что "россонери" увидят в украинце замену Майку Меньяну, у которого заканчивается контракт в конце текущего сезона 2025 – 2026. Ведь стороны пока не садились за круглый стол относительно возможного продолжения сотрудничества.
Ранее была информация, что украинцем интересуется также итальянский Интер, Парма и английский Тоттенхэм.
Милан может переманить Лунина благодаря легенде футбола?
Как сообщает MilanNews, в итальянском гранде убеждены, что их звездный новичок из Хорватии Лука Модрич. Все потому, что хорватский игрок несколько лет выступал бок о бок с Луниным в Реале, поэтому может убедить Андрея подписать с ними контракт.
Также опытный хорват может помочь украинскому вратарю быстрее адаптироваться в итальянском чемпионате.
Что известно о Лунине в Реале?
С момента перехода (1 июля 2018 года) Лунин сыграл за Реал только 63 матча, в которых пропустил 73 гола и 22 игры сыграл на ноль.
Контракт украинца с "Королевским клубом" истекает аж 30 июня 2030 года.
Лунин вроде бы уже сообщил президенту Реала Флорентино Пересу о своем решении покинуть команду. В то же время Андрей поссорился с главным наставником "сливочных", минимизировав с ним общение. Все из-за отсутствия игровой практики.
В текущем сезоне 2025 – 2026 Лунин провел за "сливочных" лишь одну игру – в Лиге чемпионов против греческого Олимпиакоса (победа Реала 3:4).