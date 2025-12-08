Европейский гранд готов привлечь легенду футбола для подписания игрока сборной Украины

Уже через считанные недели откроется зимнее трансферное окно. В этот период может состояться несколько переходов с участием футболистов сборной Украины.

Больше всего ходит разговоров о возможном трансфере вратаря Реала Андрея Лунина. Он хочет иметь больше игровой практики и есть немало клубов, которые заинтересованы усилить свой состав голкипером "сливочных", сообщает 24 Канал со ссылкой на Playerswitch.

Кто хочет подписать Лунина?

Среди претендентов на 26-летнего футболиста называют Милан, Фенербахче, Манчестер Юнайтед и Астон Виллу. При этом фаворитом в гонке за украинцем является итальянский гранд.

Контракт основного вратаря "россонери" Майка Меньяна завершается уже в конце сезона. Стороны пока не достигли договоренности о продлении, поэтому Милан активно изучает варианты для замены французу.

И уже длительное время одним из основных вариантов на такой случай является Лунин. Итальянский клуб активно работает над трансфером Андрея.

Справка. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 25 миллионов евро. Эта сумма якобы является приемлемой для Милана.

По информации MilanNews, "красно-красные" для оформления сделки готовы использовать козырь в виде своего полузащитника Луки Модрича. Хорват долгое время выступал с Луниным в Реале и может помочь убедить украинца перебраться в Милан, а также адаптироваться в новом клубе и стране.

Что известно о выступлениях Лунина в Реале?