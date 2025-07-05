Реал нашел замену Лунину: тренер и президент поражены игрой футболиста

Андрей Лунин определился со своим будущим в Реале. Украинский голкипер намерен продолжить карьеру в "Королевском клубе".

Однако все же существует возможность, что 26-летний вратарь покинет команду. В клубе нашли замену украинскому голкиперу, если он все-таки оставит "сливочных", сообщает 24 канал со ссылкой на DefensaCentral.

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Кто заменит Лунина в Реале

По имеющейся информации, Реал не будет покупать нового голкипера, если Андрей Лунин покинет "Королевский клуб". Хаби Алонсо поражен навыками Франса Гонсалеса, которые третий голкипер показал на тренировке.

Главный тренер Реала считает, что испанец может стать отличной заменой для Андрея Лунина. Президент "галактикос" Флорентино Перес полностью поддерживает Алонсо в этом решении.

К слову. Франс Гонсалес воспитанник академии Реала. Во взрослую команду испанский голкипер присоединился в 2023 году.

Напомним, что Андрей Лунин в сезоне 2024/2025 сыграл 14 матчей за Реал в официальных турнирах. Украинский голкипер пропустил 19 мячей и в 6 матчах сыграл на ноль.

Ранее сообщали, что Андрей Лунин может перебраться во французский клуб, выступающий в Лиге 1. В потенциальной новой команде украинского вратаря играет российский футболист.