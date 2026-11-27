Вратарь Реала и сборной Украины Андрей Лунин получил элитный автомобиль. Подарок вратарю вручили в рамках сотрудничества мадридского клуба со спонсорами.

Об этом сообщил официальный сайт королевского клуба. Торжественная церемония вручения подарков футболистам состоялась на стадионе Реала – "Сантьяго Бернабеу".

Какой автомобиль получил Андрей Лунин

Украинский голкипер Андрей Лунин отдал предпочтение спортивному седану BMW M5. Такую же модель выбрал себе и бразильский центральный защитник "сливочных" Эдер Милитао.

Этот автомобиль оснащен гибридной силовой установкой суммарной мощностью 727 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Стоимость такого автомобиля на испанском рынке начинается от 169 300 евро. Интересно, что Лунин уже выбирал именно этот автомобиль. В прошлом сезоне в рамках подобной акции вратарь также получил BMW M5.

Сотрудничество Реала с немецким автомобильным гигантом началось в 2022 году. С тех пор футболисты мадридского клуба ежегодно получают в пользование новые автомобили в рамках партнерского соглашения.

Что известно о выступлениях Андрея Лунина за Реал

В этом сезоне Андрей Лунин получает очень мало игровой практики в Реале. Он провел всего 1 матч. Это было "Эль-Класико" против Барселоны, поскольку основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа заболел. Украинец провел классный матч и помог подопечным Моуринью победить со счетом 2:1 на "Камп Ноу".

Наставник Реала часто делает комплименты украинскому вратарю. В частности, он отчитал журналистов за то, что ему не задали ни одного вопроса о блестящей игре Лунина против каталонцев. Позже он даже выразил сочувствие украинцу, что ему приходится конкурировать с лучшим в мире вратарем.