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Про це повідомив офіційний сайт королівського клубу. Урочиста церемонія вручення подарунків футболістам відбулась на стадіоні Реалу Сантьяго Бернабеу.

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Який автомобіль отримав Андрій Лунін

Український голкіпер Андрій Лунін віддав перевагу спортивному седану BMW M5. Таку ж модель собі обрав і бразильський центрбек "вершкових" Едер Мілітао.

Цей автомобіль оснащений гібридною силовою установкою сумарною потужністю 727 кінських сил і здатний розігнатись до 100 км/год лише за 3,5 секунди. Вартість такого автомобіля на іспанському ринку стартує від 169 300 євро. Цікаво, що Лунін уже обирав саме цей автомобіль. Минулого сезону в межах подібної акції воротар також отримав BMW M5.

Співпраця Реалу з німецьким автомобільним гігантом розпочалась у 2022 році. Відтоді футболісти мадридського клубу щороку отримують у користування нові автомобілі в рамках партнерської угоди.

Що відомо про виступи Андрія Луніна за Реал

Цього сезону Андрій Лунін отримує дуже мало ігрової практики в Реалі. Він провів усього 1 поєдинок. Це було Ель-Класіко проти Барселони, оскільки основний воротар мадридців Тібо Куртуа захворів. Українець видав класний поєдинок і допоміг підопічним Моурінью перемогти з рахунком 2:1 на Камп Ноу.

Наставник Реалу часто видає компліменти українському воротарю. Зокрема, він насварив журналістів за те, що йому не поставили жодного питання про топову гру Луніна проти каталонців. Пізніше він навіть поспівчував українцю за те, що йому доводиться конкурувати з найкращим у світі воротарем.